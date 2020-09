Covid-19 : des nouvelles annonces à Lyon ce jeudi ?

Une semaine après de premières annonces obligeant notamment la fermeture des bars à partir de 22h à partir de ce lundi à Lyon, le ministre de la Santé Olivier Véran doit à nouveau s’exprimer demain.



De nouvelles mesures et ajustements au regard de l’évolution de la crise sanitaire sont donc à attendre d’après Emmanuel Macron, qui a insisté sur la nécessité de faire évoluer ces mesures tous les quinze jours. “Chaque semaine le gouvernement doit pouvoir prendre des mesures additionnelles nécessaires en fonction de l’évolution de l’épidémie. Chaque mesure prise a un temps de vie de 15 jours car cela permet de voir son efficacité“



Faut-il donc attendre de nouvelles mesures pour la Métropole de Lyon, alors que le port du masque a été rendu obligatoire dans de nouvelles villes autour de Lyon et Villeurbanne et que les bars sont désormais tenus de fermer leurs portes à partir de 22h ? Le Premier ministre Jean Castex a convoqué les maires des villes de Paris, Lille, Grenoble et Lyon ce jeudi matin pour évoquer les mesures supplémentaires à prendre.



Alors que Lyon se trouve juste en-dessous de la zone d’alerte maximum s’agissant du taux d’incidence du virus, la perspective de voir les bars et restaurants fermés comme c’est le cas à Marseille semble de plus en plus probable.