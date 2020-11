Covid-19 : Emmanuel Macron s’exprimera à nouveau mardi à 20h

Le président de la République s’exprimera ce mardi à 20h pour expliquer le plan préparé par l’exécutif pour la suite de la gestion du coronavirus.



C’est l’allocution qui est à la fois tant attendue et tant redoutée par bon nombre de Français. Les commerçants, les restaurateurs, les habitants, tous s’interrogent notamment sur la période de Noël et espèrent une réponse claire et convaincante. Le chef de l’Etat devrait annoncer une adaptation des règles du confinement face à l’épidémie de Covid-19.



Si le plan demeure pour le moment incertain, Jean Castex a annoncé vendredi que le pays est “sur la bonne voie pour que les petits commerces rouvrent autour du 1er décembre”. Cependant, pas question de parler de véritable “déconfinement”, le nombre de cas et de décès restant encore trop élevés. À noter que plusieurs sources évoquent la possibilité d’une annonce de la réouverture des commerces “non-essentiels” à partir du 28 novembre. Affaire à suivre…