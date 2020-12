Covid-19 : feu vert de l’Agence Européenne des médicaments pour une commercialisation du vaccin

L’Agence Européenne des médicaments (AEM) vient de rendre un avis favorable à la commercialisation du vaccin du laboratoire américain Pfizer-BioNTech contre le coronavirus dans les pays membres de l’Union Européenne.



En France, la commande pour ces vaccins a déjà été passée depuis début décembre, comme l’a indiqué Jean Castex lors du détail de sa stratégie vaccinale. Olivier Véran, ministre de la Santé avait par ailleurs indiqué qu’il souhaitait que la phase 1 de la campagne vaccinale, c’est-à-dire celle des personnes les plus vulnérables, débute dès la fin du mois de décembre.



Le vaccin de Pfizer, ainsi qu’une version du laboratoire Moderna, ont déjà été accepté sur le marché américain. Considérés comme “sûrs et efficaces” par les autorités américaines, les deux présentent toutefois de nombreux effets secondaires bénins, comme de la fièvre ou une douleur locale à l’endroit de la piqûre, mais dans des pourcentages bien plus élevés que pour les vaccins traditionnels d’après les études.



La technologie employée dans ces vaccins, l’Arn messager, est toutefois complètement novatrice et l’on dispose de peu de données sur ses risques, en particulier sur les possibles mutations de l’ADN. D’après les derniers sondages, en France, seulement 54% des interrogés seraient prêts à se faire vacciner contre la Covid19 à l’heure actuelle, faisant des Français presque les champions du monde des sceptiques face à ce traitement !



L’avis sur le second vaccin, celui de Moderna qui emploie la même technologie de l’Arn messager, devrait être rendu le 6 janvier par l’EMA.