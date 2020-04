Covid-19 : hausse du nombre d’hospitalisations dans le Rhône

Après 5 jours consécutifs de baisse, le nombre d’hospitalisations a légèrement augmenté ce samedi soir dans le département du Rhône.



1191 patients atteints du Covid-19 sont désormais pris en charge dans les hôpitaux, soit 11 personnes de plus par rapport à vendredi. 7 morts supplémentaires sont à déplorer dans le département. Au total, 832 personnes sont décédées dans le Rhône des suites du coronavirus (461 dans les hôpitaux, 371 décès dans les établissements médico-sociaux, selon le dernier bilan hebdomadaire du 22 avril).



Concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes, la baisse se poursuit. 2682 patients sont actuellement hospitalisés à ce jour, soit 31 personnes en moins par rapport à vendredi. En revanche, on dénombre 20 morts supplémentaires en 24h dans la région, portant le nombre de décès hospitaliers à 1212.



Rhône : Total hospitalisation : 1191 / Cumul décès à l’hôpital : 461 / Cumul retours à domicile : 1643

Isère : Total hospitalisation : 215 / Cumul décès à l’hôpital : 95 / Cumul retours à domicile : 385

Ain : Total hospitalisation : 162 / Cumul décès à l’hôpital : 75 / Cumul retours à domicile : 229



À noter que sur le plan mondial, selon un dernier bilan établi par l’AFP, la barre symbolique des 200 000 morts a été atteinte. Au total, 90 % des décès liés au coronavirus, sont à déplorer en Europe et aux Etats-Unis.