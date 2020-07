Covid-19 : la circulation du virus en “nette augmentation” en France

La Direction Générale de la Santé (DGS) tire la sonnette d’alarme. La circulation du coronavirus est en “nette augmentation” en France.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la DGS se fait alarmiste : “La circulation virale est en nette augmentation en France avec un R à 1,3. Avec un nombre de cas journaliers supérieur à 1 000, nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin de la période du confinement”. La barre des 1 000 cas a donc été franchie pour la deuxième journée consécutive.

La DGS ajoute : “Nous avons ainsi effacé une bonne partie des progrès que nous avions accomplis dans les premières semaines du déconfinement”. Les autorités sanitaires appellent à redoubler de vigilance sur les gestes barrières.

Vendredi, 5 720 personnes étaient hospitalisées en France pour une infection au covid-19, soit 237 de moins que jeudi, dont 410 malades en réanimation.

Bilan stable dans le Rhône ces dernières 24 heures

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de patients hospitalisés a baissé ce vendredi, mais le nombre de malades en réanimation a légèrement augmenté.

Dans le Rhône, 112 personnes sont toujours hospitalisées (15 de moins en 24 heures) et 11 patients sont en réanimation. Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône et 300 patients en réanimation au plus fort de la crise. Aucun nouveau décès n’est à déplorer depuis 24 heures.

Par ailleurs, des tests de dépistage sont attendus dans le métro lyonnais en août.