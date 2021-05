Covid-19 : la préfecture du Rhône reconduit la plupart des mesures de restriction

La première étape du déconfinement débute ce lundi 3 mai avec la réouverture des lycées et des collèges en jauge réduite et la fin des restrictions de circulation. Les attestations en journée et la règle des 10km/30km s’achèvent ce lundi. Cependant, la préfecture du Rhône a pris la décision de maintenir la plupart des mesures en vigueur dans la métropole de Lyon et dans le Rhône pour continuer de lutter contre l’épidémie de Covid-19. En effet, le taux d’incidence reste élevé dans le département avec environ 350 cas pour 100 000 habitants.



Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque reste donc obligatoire dans l’ensemble du Rhône. La préfecture confirme également l’interdiction de consommer de l’alcool sur les voies et espaces publics pendant les heures de couvre-feu.



Parmi les autres mesures :



– l’accès aux quais de Saône, sur la rive gauche, entre le Pont Clémenceau et le Pont Kitchener-Marchand reste fermé jusqu’au 18 mai inclus.

– fermeture maintenue pour les commerces dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m²

– interdiction de la vente à emporter d’alcool et de la consommation d’alcool sur la voie publique de 12h à 19h à Lyon, dans les périmètres suivants : le pont De Lattre de Tassigny, le quai de Serbie, le quai Sarrail, le quai Augagneur, le quai Claude-Bernard, le pont Galliéni, le cours Verdun-Récamier, le cours Verdun-Gensoul, le pont Kitchener-Marchand, le quai Fulchiron, le quai Romain-Rolland, le quai de Bondy, le quai Pierre-Scize, le pont Koenig, le quai Saint-Vincent, la montée de la Butte, le cours du général Giraud, boulevard de la Croix Rousse, la place Bellevue, la montée du Boulevard, la montée Bonafous, le cours d’Herbouville et le pont De Lattre de Tassigny.

– interdiction de consommer de l’alcool de 12h à 19h dans les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés publics de la Métropole de Lyon