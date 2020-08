Covid-19 : la Russie assure avoir développé le premier vaccin

Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé lors d’une conférence de presse ce mardi, que la Russie avait développé le premier vaccin efficace contre le nouveau coronavirus.



Développé par un centre de recherche d’État à Moscou, ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021. Le ministère de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a affirmé que la double inoculation permettait de former une immunité longue, estimant qu’elle pouvait durer deux ans. Le vaccin a été baptisé « Spoutnik V » (V comme vaccin), en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite.



Un milliard de doses en pré-commande



La Russie avait déjà évoqué la production prochaine de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et plusieurs millions dès le début de l’année prochaine. « Plus d’un milliard de doses » ont déjà été pré-commandées par 20 pays étrangers, a précisé le président du fonds souverain russe.



L’OMS appelle à la prudence



Cependant de nombreux scientifiques étrangers expriment des doutes face à la rapidité de l’élaboration d’un tel vaccin. L’OMS a également appelé au respect de « lignes directrices et directives claires » en la matière. À noter que sur la centaine de candidats vaccins actuellement en cours de développement à travers le monde, au moins quatre en sont au stade des essais de phase 3 chez l’homme.