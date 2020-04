COVID-19 : la tendance à la baisse se poursuit dans la région

Ce mardi soir, l’ARS fait un nouveau point sur la situation du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, 2 610 patients sont hospitalisés, soit 53 personnes de moins que la veille. 406 patients se trouvent, quant à eux, en réanimation et soins intensifs. Une diminution de 27 personnes par rapport à lundi.



Pour la journée du 28 avril, on compte 98 nouvelles hospitalisations dans la région dont 3 nouvelles admissions en réanimation, 20 nouveaux décès. Ceci amène le total de décès à 1 275 personnes dans la région. Pour ce qui est des retours à domicile, on en enregistre désormais 4 748, soit 86 retours de plus que la veille.

Dans un communiqué, l’ARS explique que « malgré un nombre de nouvelles hospitalisations en augmentation pour les journées du 27 et du 28 avril (probablement lié à un rattrapage des données du weekend comme chaque semaine), la tendance à la baisse se poursuit au niveau des différents indicateurs ».