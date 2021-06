Covid-19 : la vaccination des adolescents débute ce mardi

Les adolescents peuvent être vaccinés à partir de ce mardi. L’ouverture des rendez-vous aux 12-17 ans se fait avec l’injection de doses Pfizer. Les deux parents doivent donner leur consentement à la vaccination. Le recueil du consentement de l’adolescent se fera en centre de vaccination face à un professionnel de santé.



Une autorisation parentale est nécessaire. Le ministère de la Santé l’a publiée sur son site Internet afin de la télécharger, de l’imprimer et de la remplir. Vous pouvez la consulter ici.



La vaccination se fait uniquement dans un centre. Potentiellement plus de trois millions et demi de personnes sont concernées.