Covid-19 : coup d’accélérateur dans la campagne de vaccination

Alors que la situation sanitaire se dégrade au fil des jours, en France, Emmanuel Macron a annoncé un élargissement de la vaccination.



En effet, en visite à Valenciennes dans un centre de vaccination contre la Covid-19, le chef de l’Etat a déclaré que la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans sans comorbidité, dès samedi.

Jusqu’à présent, parmi les personnes sans comorbidité, seuls les plus de 75 ans pouvaient se faire vacciner.

Le président de la République a annoncé “qu’un numéro coupe-file pour les plus de 75 ans” sera mis en place afin qu’ils puissent avoir des rendez-vous.

Emmanuel Macron a également annoncé que la campagne de vaccination des enseignants commencera début avril. “Compte tenu du nombre d’enseignants que nous avons dans le pays, je pense que ça ne serait pas responsable de vous dire aujourd’hui ou la semaine prochaine on peut le faire. On sera là (mi ou fin avril) dans une situation qui nous permettra d’envisager des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts, les enseignants en feront légitimement partie”, a t-il affirmé tout en rappelant que la priorité reste à vacciner les personnes les plus vulnérables.

L’objectif de l’exécutif est de vacciner 10 millions de personnes d’ici mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 millions mi-juin. Pour l’instant, 6,35 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

De plus, le chef de l’État a déclaré que le vaccin Johnson & Johnson arrivera en France début avril.