Covid-19 : la vaccination pour tous démarre ce lundi

La vaccination, c’est désormais pour tout le monde. Ouverture ce lundi pour tous les plus de 18 ans, tous les adultes sont éligibles.



28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination et non vaccinées pour en moyenne 500.000 rendez-vous disponibles chaque jour. Doctolib a prévenu qu’il ne pourrait pas répondre à toutes les demandes au regard du “nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna”.



A ce stade, 25 315 595 personnes ont reçu au moins une injection (soit 37,8 % de la population totale et 48,2 % de la population majeure), et 10 742 886 personnes ont reçu deux injections (soit 16 % de la population totale et 20,5 % de la population majeure). L’objectif du gouvernement, de 30 millions de primo-vaccinés d’ici au 15 juin, paraît tenable.



La prochaine étape, c’est sans doute la vaccination des adolescents, la Haute Autorité de Santé rendra un avis cette semaine.



Concernant les chiffres de l’épidémie, la décrue continue à l’hôpital ; moins de 3000 patients en réanimation ce lundi.