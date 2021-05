Covid-19 : l’Académie nationale de médecine prône la vaccination obligatoire

Considérant que les gestes barrières et les confinements ne peuvent pas stopper durablement la pandémie, l’Académie nationale de médecine préconise de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour certaines tranches de la population afin d’atteindre une immunité collective et d’endiguer l’épidémie.

Jugeant que l’efficacité des différents vaccins a été démontrée en France, l’institution estime que les conditions sont remplies pour mettre en place cette obligation vaccinale. Dans un premier temps, elle concernerait une série de professions essentielles (enseignants, professions de santé, police et fonction publique…) où la vaccination pourrait donc devenir exigible.

L’Académie de médecine souhaiterait ensuite qu’elle soit étendue aux activités professionnelles en contact avec du public ainsi qu’aux étudiants avant la rentrée 2021. Enfin, toujours dans le désir d’obtenir une immunité collective le plus rapidement possible, l’académie estime qu’une nouvelle extension de cette vaccination obligatoire devrait concerner les adolescents et les enfants lorsque les protocoles vaccinaux seront validés dans ces tranches d’âge.