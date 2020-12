Covid-19 : le bilan avant Noël dans Lyon et la région

Alors que la gestion de la pandémie entame un tournant décisif à l’avant-veille de Noël, un point s’impose sur la situation sanitaire dans la région et l’agglomération lyonnaise.



Situation dans les hôpitaux



D’après les Hospices civils de Lyon, 91% des lits de réanimation sont actuellement occupés, dont 41% par des patients atteints du coronavirus. Au total, cela fait actuellement 184 lits de réanimation.



Le taux d’hospitalisation continue sa tendance à la baisse. En revanche, les passages aux urgences continuent d’augmenter : 16% des visites aux urgences cette semaine contre 13,35% il y a 15 jours.



Taux de positivité



Par ailleurs, la campagne de dépistage massive lancée à l’initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes se termine ce jeudi. Plus de 625 000 personnes ont déjà participé à cette opération.



Bilan : 30 000 personnes ont été testées positives, soit un taux de positivité de 4% environ. Un chiffre bien supérieur à celui envisagé avant la campagne, de 1,3%. Néanmoins, le Rhône n’est pas le département qui a effectué le plus de tests. Laurent Wauquiez indique que dans le département, on assiste plutôt à une “diminution de la circulation du virus” mais des précisions restent nécessaires.



En cas de doute sur vos symptômes ou si vous craignez d’être cas contact, n’hésitez pas à faire un test pour protéger vous et vos proches.