Covid-19 : le centre de dépistage de la Croix-Rousse rouvre ce mercredi

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont annoncé la réouverture du centre de dépistage de la Covid-19, situé à l’hôpital de la Croix-Rousse dès ce mercredi.

Alors que dispositif avait été allégé au début de l’été avec l’amélioration de la situation sanitaire, le retour des vacanciers lyonnais et l’intensification des tests, ont poussé les HCL à rouvrir le centre de dépistage de l’hôpital de la Croix-Rousse. Le centre fonctionnera 7 jours sur 7 avec des horaires élargis de 8 heures à 18h45.

Au cours du dernier mois, 9925 tests ont été pratiqués, et 84 se sont avérés positifs. L’objectif est d’anticiper au mieux une montée en charge de l’activité de tests, en vue de préparer la rentrée de septembre dans les meilleures conditions. Les HCL indiquent par ailleurs qu’il est toujours possible de réaliser un dépistage à l’hôpital Lyon Sud et Edouard Herriot.

Il est demandé à ceux qui veulent se faire dépister de prendre rendez-vous par téléphone, au 04.72.00.63.02, ou en ligne, sur leur site internet. Les patients doivent se présenter, seuls et munis d’un masque, 10 minutes avant l’heure de leur rendez-vous.