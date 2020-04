Covid-19 : le dernier bilan dans la région

Les hospitalisations et les entrées en réanimation continuent de baisser dans la région. Selon l’ARS, 2942 patients (-23) étaient toujours hospitalisés ce samedi soir, dont 578 en réanimation (-23). La barre des 1000 morts devrait être prochainement atteinte dans les hôpitaux. 992 décès ont été enregistrés à ce jour en Auvergne-Rhône-Alpes.



Le département du Rhône enregistre 390 décès depuis le début de l’épidémie de coronavirus, soit 14 de plus que le bilan de vendredi. En revanche, 1215 patients sont toujours actuellement hospitalisés dans le Rhône, soit 23 de moins par rapport au bilan précédent.



Pour rappel, Edouard Philippe et Olivier Véran s’exprimeront ce dimanche soir à partir de 17h30, pour effectuer un point sur la situation sanitaire actuelle. Le Premier ministre et le ministre de la Santé pourraient annoncer les premières mesures en vue du déconfinement, prévu le 11 mai prochain.