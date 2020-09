Covid-19 : le festival Lumière s’adapte

Les organisateurs du festival Lumière, qui se déroulera du 10 au 18 octobre s’adaptent.

Les événements organisés dans les grandes salles : à la Halle Tony Garnier (ouverture le 10 octobre), à l’Amphithéâtre du Centre de Congrès (remise du Prix Lumière le 16 octobre) et à l’Auditorium de Lyon (hommage Oliver Stone et ciné-concerts les 11, 14 et 18 octobre), seront aménagés afin de respecter les nouvelles normes de sécurité.

Concernant les autres rendez-vous du festival ” hors l’attention permanente et stricte, le festival peut à ce jour se dérouler dans des conditions qui sont celles de ses secteurs d’activité: séances de cinéma, village du festival, restauration, librairies, galeries.”

Ces activités seront soumises à la réglementation sanitaire actuelle ou à celle qui sera en vigueur au mois d’octobre si elle devait changer.

Depuis l’ouverture de la billetterie le 10 septembre, près de 25.000 tickets ont déjà été vendus. Pour rappel, pour cette 12e édition le prix Lumière sera remis aux frères Dardenne.