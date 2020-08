Covid-19 : le “niveau de vulnérabilité” du Rhône grimpe au stade “modéré”

Santé publique France (SpF) a fait basculer le “niveau de vulnérabilité” du département au stade “modéré.” Le Rhône était jusqu’à ce mardi placé en niveau “limité” sur cet indicateur qui en comprend trois : “limité”, “modéré” et “élevé”.



Cela traduit la circulation virale et l’impact sur la santé de la population du département. Le bilan hospitalier du Covid-19 continue sa hausse dans le Rhône. Lundi, 84 patients étaient hospitalisés, soit six de plus que vendredi. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs/réanimation est lui aussi en hausse avec 12 patients pris en charge ce lundi contre 10 le week-end dernier.



Depuis le 1er mars, 667 personnes sont décédées du virus dans le Rhône dont deux depuis vendredi.