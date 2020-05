Covid-19 : le nombre d’hospitalisations toujours en baisse dans la région

Le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 continue de baisser dans la région. Ce vendredi soir, on dénombrait 19 malades en moins dans les hôpitaux régionaux. Au total, 2470 patients sont toujours hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 359 en réanimation. Un chiffre en baisse constante depuis près d’un mois.



En revanche, depuis le début de l’épidémie, on déplore 1346 décès dans les hôpitaux de la région, contre 1032 dans les EHPAD.



Une nouvelle carte du déconfinement a également été présentée ce vendredi soir. Pas de changement pour les départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône, qui restent en vigilance orange.



Pour rappel, la couleur du département déterminera dans les prochains jours, les conditions du déconfinement prévu le 11 mai prochain.

#Coronavirus #COVID19 | Synthèse des 2 indicateurs de l’activité épidémique, au vendredi 1 mai 2020 :

◾Tension hospitalière sur les capacités en réanimation

◾Circulation active du virus



📲 En savoir plus : https://t.co/qjjXo6nO27 pic.twitter.com/8hwfPbhbNb