Covid-19 : le point dans l’académie de Lyon

Comme tous les vendredis, l’académie de Lyon a fait le point sur la situation sanitaire dans les établissements du Rhône, de l’Ain et de la Loire.



Aucun établissement scolaire n’est fermé à ce jour dans l’académie en revanche, 20 classes sont fermées.

Quatre se trouvent dans l’Ain et 16 dans le Rhône.



Depuis la semaine dernière 164 cas de Covid-19 ont été confirmés parmi les 638 453 élèves de l’académie de Lyon, dont 19 lors des dernières 24h. A noter que 25 personnels de l’Education nationale et des collectivités locales ont été diagnostiqués.