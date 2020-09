Covid-19 : le point sur la situation aux HCL

Les Hospices Civils de Lyon publient un nouveau point hebdomadaire de la crise sanitaire. Actuellement, 367 patients sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers du Rhône, à l’hôpital de Bourgoin, et à l’hôpital de Vienne.



Dans le détail, 70 patients se trouvent en réanimation, 37 en soins de suite et de réadaptation et 260 en hospitalisation conventionnelle.

Pour les HCL seulement, 181 patients sont pris en charge, dont 40 en réanimation. Concernant les appels au SAMU, 14.9% ont pour motif le Covid-19, c’est un peu moins que la semaine précédente (17.2%).



Les passages aux urgences sont stables. Ils représentaient 15,54% entre le 21 et le 27 septembre, contre 15,45% la semaine précédente. A noter que le taux de positivité des tests est lui le 6.5%.