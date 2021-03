Covid-19 : le point sur la situation sanitaire aux HCL

Comme chaque semaine, les Hospices Civils de Lyon font le point sur l’évolution de l’épidémie de la Covid-19.

349 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 à Lyon, soit 4 de plus que la semaine dernière. Le taux d’occupation global des HCL est de 96,1 % dont 46,2 % par des patients Covid, soit 79 patients (2 de plus que la semaine précédente).

Les autres indicateurs stagnent. Le taux de passages aux urgences pour des symptômes liés au Covid-19 est de 9,3 %, comme il y a 7 jours. Les appels au Samu pour des symptômes liés à l’épidémie atteignent les 8,4 %, contre 8,6 % la semaine dernière.

À noter que le taux de positivité a légèrement baissé. Sur les 5 865 personnes testées aux HCL, 466 d’entre elles étaient positives à la Covid-19.