Covid-19 : les 18 centres de vaccination dans le Rhône

Après le palais des sports de Gerland et cinq autres centres, une liste de 12 autres vaccinodromes a été dévoilé ce jeudi. La campagne de vaccination s’accélère dans le Rhône.



La liste complète des 18 vaccinodromes à votre disposition dans le département du Rhône :



Les six centres déjà ouverts :



– Gleizé : hôpital Nord-Ouest Villefranche

– Lyon 3e : hôpital Édouard Herriot

– Lyon 4e : hôpital de la Croix-Rousse

– Lyon 7e : palais des sports de Gerland

– Pierre-Bénite : hôpital Lyon-Sud

– Tarare : hôpital Nord-Ouest



Les 12 centres supplémentaires qui ouvriront leurs portes au cours des prochains jours :



– L’Arbresle : salle Lucien-Thimonnier, ouverture à partir du lundi 18 janvier

– Neuville-sur-Saône : hôpital de Neuville, à partir du lundi 18 janvier

– Vénissieux : centre de santé et de prévention CDHS, à partir du lundi 18 janvier

– Villeurbanne : centre de vaccination international, ouverture à partir du mardi 19 janvier

– Beaujeu : hôpital de Beaujeu, ouverture à partir du jeudi 21 janvier

– Belleville : centre Hospitalier de Belleville, à partir du jeudi 21 janvier

– Givors : hôpital de Givors, à partir du jeudi 21 janvier

– Thizy : hôpital de Thizy, ouverture à partir du vendredi 22 janvier

– Bron : salle communale, ouverture à partir du lundi 25 janvier

– Genas : maison du Rhône, à partir du lundi 25 janvier

– Rillieux-la-Pape : salle communale, à partir du lundi 25 janvier

– Saint-Priest : salle communale, à partir du lundi 25 janvier