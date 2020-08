Covid-19 : les nouvelles annonces de Jean Castex

En déplacement au CHU de Montpellier, le Premier ministre a dévoilé une série de mesures visant à renforcer le contrôle de l’épidémie. Il a déploré une « mauvaise nouvelle sur le front sanitaire. »



Deux mesures principales ont été annoncées pour contrer une situation qui « s’est dégradée » selon Jean Castex. Dans un premier temps, il a donné l’instruction aux préfets « de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics. »



Il a ensuite annoncé la prolongation, jusqu’au 30 octobre, de l’interdiction des événements de plus de 5 000 personnes, qui devait initialement expirer en septembre. Des dérogations préfectorales resteront possibles, après vérification de l’application des consignes sanitaires.



« Depuis deux semaines environ, la situation épidémiologique évolue en effet dans le mauvais sens », a poursuivi le Premier ministre. C’est pourquoi il a été décidé d’améliorer l’accès aux tests, notamment pour les personnes qui présentent des symptômes. Le gouvernement souhaite également renforcer le contrôle de l’application des mesures sanitaires.



Il en appelle à la responsabilité individuelle et collective. « Si nous ne réagissons pas rapidement nous nous exposons à un risque de reprise épidémique que nous aurons du mal à contenir » a-t-il déclaré.