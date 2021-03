Covid-19 : les dernières annonces du gouvernement

Ce jeudi soir, Jean Castex a confirmé que le département du Rhône va bien échapper au confinement ce week-end. La vaccination va toutefois s’accélérer dans le département. Le Premier ministre a indiqué que la circulation du virus a augmenté sensiblement depuis une quinzaine de jours dans l’Hexagone. Le variant anglais représente désormais plus de 60% des contaminations.



Dans le département du Rhône, les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 10 000m² seront fermées dès vendredi minuit. Les préfets auront également la possibilité d’interdire des manifestations dans l’espace public “si elles amènent à des rassemblements présentant un risque sanitaire“. Des sites particulièrement fréquentés les week-ends dans le Rhône pourraient potentiellement être fermés comme les quais ou le parc de la Tête d’Or.



Jean Castex invite également les Rhodaniens à ne pas quitter le département pour ne pas diffuser le virus dans les zones où il circule le moins.



Les autres principales annonces du gouvernement :



– La vaccination en pharmacie sera possible à partir du 15 mars prochain

– Le Premier ministre recommande de ne pas dépasser la jauge des 6 personnes lors des rassemblements privés

– D’ici la mi-avril, 10 millions de personnes seront vaccinées en première injection, 20 millions d’ici à la mi-mai, 30 millions cet été, selon les prévisions du gouvernement

– Les Français âgés entre 50 et 74 ans sans pathologie vont également pouvoir commencer à se faire vacciner à la mi-avril

La France est en tête en Europe pour la vaccination des personnes les plus vulnérables au virus.

Plus de 80 % des résidents d’EHPAD ont reçu une première injection et 60% ont reçu leurs deux doses et sont maintenant protégés. pic.twitter.com/0COWumHeDn — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021