Covid-19 : les forces de l’ordre pourront se faire vacciner dès fin avril

Alors que la France connaît une nouvelle accélération de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement veut intensifier la campagne de vaccination.

Mardi, Emmanuel Macron avait annoncé que les enseignants feraient partie des professions prioritaires pour se faire vacciner. Une campagne de vaccination qui devrait commencer à la fin du mois d’avril.

Et ce mercredi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur le plateau de BFMTV, que les forces de l’ordre feront également parties des professions prioritaires pour la vaccination contre le coronavirus. “Le président de la République a ouvert la voie à la fin du mois d’avril, lorsque nous aurons les vaccins en nombre, nous pourrons faire des filières de métiers, particulièrement exposées. Il y aura bien évidemment les forces de l’ordre parmi elles”, explique t-il.

Ainsi, policiers et gendarmes pourront normalement se faire vacciner à la fin du mois d’avril.

Des campagnes de vaccination ciblées contre la Covid-19 pourront de plus en plus être mises en place grâce à l’arrivée progressive d’un nombre plus important vaccins.