COVID-19 : les hospitalisations toujours en baisse dans la région

Nouvelle journée, nouveau bilan de l’ARS sur la situation de COVID-19 dans la région. Ce lundi soir, on comptait 2 663 patients hospitalisés dans la région. C’est 31 de moins que la veille bien que 82 nouvelles hospitalisations, dont 8 nouvelles admissions en réanimation, ont été enregistrées. Le nombre de personnes placées en réanimation ou en soins intensifs s’élève donc à 433. Aujourd’hui, on compte 1 255 décès en milieu hospitalier, soit 29 de plus que la veille.

Sur une note plus positive, 4 662 personnes ont pu retourner à leur domicile depuis le début de l’épidémie dont 66 uniquement ce lundi. D’après l’ARS, « on observe une tendance à la baisse des hospitalisations en cours. Une diminution plus nette du nombre de personnes prises en charge en réanimation est observée depuis le 7 avril ».