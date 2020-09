Covid-19 : les mesures vont être assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires

Les fermetures de classes ne seront plus systématiques en maternelle et primaire en dessous de trois cas d’élèves positifs au coronavirus. Ce sont les nouvelles recommandations du ministère de l’Education Nationale.



Cette nouvelle règle ne concerne pas les collèges et les lycées. Elle entrera en vigueur ce mardi. Lorsqu’un enfant sera testé positif, sa classe pourra “continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts”, a indiqué le ministère dans un communiqué.



A noter qu’un enseignant de maternelle ou de primaire portant un masque et ayant côtoyé un élève non-masqué positif au Covid-19 ne sera plus considéré comme un cas contact et ne sera plus invité à s’isoler.