Covid-19 : les métropoles de Lyon et de Grenoble basculent dès samedi en zone d’alerte maximale

Les métropoles de Lyon et de Grenoble vont passer en zone d’alerte maximale à compter de ce samedi. Le ministre de la Santé, Olivier Veran, l’a annoncé ce jeudi à l’occasion de son point hebdomadaire sur la situation sanitaire en France.



Les bars, les salles de sport ou encore les piscines des deux métropoles devraient donc être contraints de fermer leurs portes à compter de ce samedi. Des mesures plus restrictives seront également mises en place dans les restaurants. Selon les informations du Progrès, la préfecture devrait annoncer ce vendredi les mesures qui entrent en vigueur, notamment sur la jauge maximale des rassemblements.



A noter que les métropoles de Saint-Etienne et de Lille sont également concernées par ces annonces.