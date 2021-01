Covid-19 : les plus de 75 ans pourront se faire vacciner dès vendredi à Lyon

Avec quelques jours d’avance par rapport aux annonces du gouvernement, Lyon pourra finalement commencer à vacciner les personnes âgées de plus 75 ans dès ce vendredi.



Les non-résidents d’Ehpad pourront se rendre au palais des sports de Gerland (Lyon 7e) en prenant rendez-vous sur les différentes plateformes mises à disposition.



Du lundi au samedi, de 8h30 à 20h, les plus de 75 ans, mais aussi les professionnels de la santé, pompiers et aides à domicile âgés de 50 ans ou plus, auront l’opportunité de se faire injecter le vaccin.



En ce qui concerne le fonctionnement, toutes les quatre heures, 3 médecins, 9 infirmières et 7 personnels administratifs se relaieront pour vacciner 400 personnes par jour.

Tagged as Covid-19 lyon Vaccin