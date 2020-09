Covid-19 : l’obligation du port du masque reconduite à Lyon et Villeurbanne

Alors que l’obligation du port du masque dans les rues de Lyon et de Villeurbanne avait été remise en cause, la préfecture du Rhône a reconduit cette mesure ce mercredi, et ce, jusqu’au 30 septembre.



Ce nouvel arrêté, qui ne concerne toujours pas les cyclistes ainsi que les joggers, est censé répondre au contexte sanitaire actuel local. En effet, le Rhône fait partie des zones de circulation active du Covid-19.



En cette période de rentrée scolaire, la préfecture rappelle que le port du masque est obligatoire autour des établissements scolaires et d’enseignements supérieur dans un rayon de 50 mètres.



La préfecture fait aussi savoir que les contrôles seront renforcés sur les lieux de circulation active, “à savoir la voie publique, les établissements recevant du public et notamment les bars, restaurants et centres commerciaux”. Le non-respect de ces mesures expose les contrevenants à une amende de 135 euros.

Compte tenu de la situation sanitaire, l’obligation de port du #masque dans l’espace public est reconduite pour toute personne de 11 ans et plus sur l’ensemble de @villedelyon et @villeurbanne. 😷 pic.twitter.com/UYLoHwjbnH — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 16, 2020