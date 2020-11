Covid-19 : Moderna annonce un vaccin efficace à 94,5 %

La course au vaccin contre le coronavirus est bien lancée.

Moins d’une semaine après l’annonce du tout premier vaccin réputé efficace par le laboratoire américain Pfizer, le laboratoire Moderna vient d’annoncer que le sien est efficace dans 94,5 % des cas.

Ce taux de réussite correspond à la phase 3 du développement du vaccin, c’est-à-dire le test entre placebo et vraies molécules sur de vrais patients. La phase 1 des tests avaient même mis en avant une égalité de résultat entre patients jeunes et plus âgés, ce qui était encourageant.

Bientôt disponible ?

Le laboratoire a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché devant SwissMedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques il y a 3 jours. C’est la 4ème demande de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19 que l’Institut examine par ailleurs. Mais il devra ensuite réitérer sa demande devant les instituts qui contrôlent la délivrance de médicaments de chaque pays.

Plusieurs États avaient déjà passé commande auprès de Moderna si son vaccin se révélait concluant, parmi eux : les États-Unis, le Canada et l’Union Européenne.

Comment fonctionne le vaccin ?

Le société Moderna est spécialisée dans les biotechnologies. Son vaccin contre la Covid-19 utilise les ARN Messager, comme le vaccin de chez Pfizer. Cette technologie permet la diffusion de petites séquences d’ADN dans l’organisme pour une réponse plus adaptée face à la cellule “ennemie”. Cette technique est relativement controversée parmi les spécialiste en cas d’effets secondaires. Certains craignent notamment les possibles modifications que cela pourraient entraîner sur l’ADN.