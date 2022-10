Covid-19 : nouvelle campagne de vaccination ce lundi

Début de la campagne de rappel de vaccination anti-Covid ce lundi. Ça concerne les 60 ans et plus mais également les personnes les plus fragiles alors que la 8e vague continue de prendre de l’ampleur. Cette campagne se fera avec des nouveaux vaccins spécialement adaptés au variant Omicron.

Ces nouveaux vaccins à ARN messager sont qualifiés de “bivalents”, car ils ciblent des sous-variants d’Omicron en plus de la souche originale du virus qui provoque la maladie du Covid-19.