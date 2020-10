Covid-19 : nouvelle prise de parole de Jean Castex jeudi à 17h

Le Premier Ministre Jean Castex tiendra une nouvelle conférence de presse ce jeudi à partir de 17h. De nouvelles mesures restrictives pourraient être annoncées à Lyon et à Grenoble.



Jean Castex va également étendre le couvre-feu à plusieurs métropoles de l’Hexagone. “Un certain nombre de départements basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d’entre eux“, a confié Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil des ministres qui se tenait ce mercredi.



Des mesures de restrictions de circulation ou de rassemblements pourraient également être prises, au moins jusqu’au 1er avril 2021.