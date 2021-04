Covid-19 : Olivier Véran annonce l’ouverture à la vaccination aux personnes de plus de 55 ans dès lundi

Dans un entretien paru ce dimanche dans le JDD, Olivier Véran a annoncé que la vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à partir de ce lundi pour tous les Français âgés de 55 ans ou plus. Un dispositif rendu possible avec l’arrivée du nouveau vaccin Johnson & Johnson, avec une semaine d’avance. Le premier lot de 200 000 doses arrive ce lundi sur le territoire français.



Le ministre de la Santé a également déclaré que le délai entre les deux doses sera rallongé concernant les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. “À compter du 14 avril, pour toutes les premières injections, nous proposerons un rappel à quarante-deux jours au lieu de vingt-huit actuellement.”