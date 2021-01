Covid-19 : pas de reconfinement mais de nouvelles restrictions

Jean Castex s’est exprimé ce vendredi soir à l’issue d’un nouveau conseil de défense du gouvernement. Le Premier ministre a notamment annoncé la fermeture des frontières aux pays hors Union Européenne “sauf motif impérieux”, à partir de ce dimanche, minuit.



Contre toute attente, le gouvernement a donc pris la décision de repousser le 3e confinement dans l’Hexagone. En revanche, de nouvelles restrictions vont entrer en vigueur dans les prochains jours. En plus de la fermeture des frontières hors U.E., un test PCR négatif de moins de 72h devra être présenté pour les habitants des autres pays de l’Union européenne, pour entrer sur le territoire français. Autre mesure inédite, les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 m² seront fermés à partir de ce dimanche. Les jauges de fréquentation des grandes surfaces seront également renforcées dès lundi.



Le gouvernement espère “éviter un nouveau confinement”. Pour le Premier ministre, “les prochains jours seront déterminants”. Avec 23 000 nouveaux cas de Covid-19 et 356 décès en 24h, la circulation du virus reste importante en France.

Le « quoi qu'il en coûte » – prêts garantis par l'État, fonds de solidarité, chômage partiel – s'appliquera bien sûr pour tous les salariés et les entreprises concernées. https://t.co/jpz7uEEuOW — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 29, 2021