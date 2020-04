COVID-19 : plus de 3 000 patients hospitalisés dans la région

Comme chaque jour maintenant, l’ARS fait le bilan concernant le propagation de l’épidémie de COVID-19. Ce mardi, 3 044 patients ont été hospitalisés. On note une diminution de onze personnes par rapport à la veille. 659 patients se trouvaient en soins intensifs et en réanimation. Là encore, on constate une diminution de 12 patients en comparaison avec le jour d’avant.

Au total, 836 personnes sont décédées du coronavirus dans la région depuis le début de l’épidémie. Et 3 081 personnes ont pu retourner à leur domicile après hospitalisation. Cela fait 111 retours en une seule journée.

Au niveau national, on compte désormais 142 943 cas ce mercredi pour 15 729 décès. Le nombre de personnes guéries en France s’élève désormais à 28 805, amenant le taux de guérison à 20,15 %.