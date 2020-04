COVID-19 : plus de 500 morts dans le Rhône

Ce mercredi, 2 537 patients étaient hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est 73 personnes de moins que la veille. A ce jour, 383 patients se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. On décompte également 1 311 décès dans toute la région, dont 502 dans le département du Rhône, le plus touché par l’épidémie. 1 091 patients sont actuellement hospitalisés dans le Rhône.

Ce mercredi, on comptait 80 nouvelles hospitalisations dans la région, dont 9 nouvelles admissions en réanimation, 36 nouveaux décès et 161 retours. Depuis le début de l’épidémie, on enregistre 4 909 retours à domicile.

Dans un communiqué, l’ARS précise également que « le port du masque grand public (non sanitaire) est préconisé pour la population dans certaines situations pour se protéger et protéger les autres. Il est complémentaire aux gestes barrières et à la distanciation physique d’un mètre, qui restent une priorité ».