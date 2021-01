Covid-19 : que faut-il attendre de la conférence de presse de Jean Castex ?

Ce jeudi à 18 heures, le Premier ministre Jean Castex apportera plus de précisions sur les prochaines semaines que s’apprête à vivre la France. Au menu, la stratégie vaccinale, le destin des restaurants, bars, pistes de ski, lieux culturels et le couvre-feu.

A la fin du mois de novembre, Emmanuel Macron avait annoncé, dans son allocution, viser les 5 000 contaminés par jour en 2021. Ce mercredi, 25 000 personnes ont été testées positives à la covid-19.

Très loin des attentes, le gouvernement s’est désormais lancé dans une difficile stratégie vaccinale qui commence par les personnes âgées et à risque. Ce jeudi, Jean Castex devrait donner plus d’informations sur ce point et annoncer une accélération du processus.

Concernant les bars et restaurants, la réouverture prévue pour le 20 janvier semble désormais impossible. La date pourrait être repoussée à la mi-février ou même au mois de mars. Les lieux culturels (théâtres, cinémas, musées), n’obtiendront pas, non plus, une réouverture.

Ce 7 janvier devait aussi marquer le retour des remontées mécaniques des stations de ski. Ce qui n’est finalement pas le cas. Le gouvernement l’a déjà annoncé, mais le Premier ministre devrait apporter des précisions.

Enfin, certaines zones pourraient elles aussi passer sous couvre-feu à 18 heures, comme c’est déjà le cas pour quinze départements de l’est. Réponse en fin de journée.