Covid-19 : que faut-il attendre des nouvelles annonces de Jean Castex ?

Huit départements sont déjà visés par un couvre-feu à 18 heures. Ce soir, Jean Castex, qui s’exprime face aux journalistes (18h), devrait généraliser cette restriction à l’échelle nationale et donc la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Ce jeudi 14 janvier, le Premier ministre devrait logiquement restreindre les Français à toute sortie, deux heures avant le couvre-feu actuel (20 heures).



“Dans tous les départements qui ont adapté cette mesure, avec dix jours de recul, on a une augmentation du taux d’incidence de 16 %, quand les autres ont une augmentation de 43 %”, avait d’ailleurs expliqué Olivier Véran, le ministre de la Santé face aux journalistes à Metz.



Vers un confinement le week-end ?



Autre scénario possible : un confinement local le week-end pour limiter toutes sorties et rencontres. Le confinement national et général n’est pas dans les plans actuels du gouvernement selon les dernières rumeurs.



Dans le cadre scolaire, un cas de contamination au coronavirus pourrait être suffisant pour fermer une classe entière. À noter que le dépistage serait envisagé pour les enfants dès six ans.



Enfin, Jean Castex devrait également imposer de grandes restrictions aux frontières. Dans les petits papiers : une quarantaine imposée à toute personne entrant sur le territoire français.