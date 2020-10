Covid-19 : reconfinement national dans la nuit de jeudi à vendredi !

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir l’instauration d’un nouveau confinement dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit jusqu’au 1er décembre minimum.



En revanche, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Les universités seront toutefois fermées. Selon le président de la République, le travail “pourra continuer” mais le télétravail sera à nouveau “généralisé”.



Les autres mesures :



– fermeture des établissements recevant du public non indispensables

– retour de l’attestation de déplacement

– le secteur du BTP continuera de fonctionner

– les commerces non essentiels seront fermés

– les enterrements sont autorisés

– les visites en maisons de retraite et Ehpad autorisées

– la capacité des hôpitaux français sera portée à 10 000 lits de réanimation



Le gouvernement détaillera les mesures ce jeudi à partir de 18h30 à l’occasion d’une conférence de presse.