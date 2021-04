Covid-19 : rentrée scolaire, vaccination, restrictions de circulation : les nouvelles annonces du gouvernement

Accompagné des ministres de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, de la Santé, Olivier Véran et de l’Intérieur, Gérald Darmanin, le Premier ministre Jean Castex a précisé ce jeudi soir les modalités de la rentrée scolaire de ce lundi. Les questions sur la vaccination et les restrictions de circulation ont également été abordées.



Le Premier ministre a donc confirmé le retour à l’école pour tous les élèves de primaire ce lundi avec un protocole très strict. La classe en plein air est notamment encouragée par le gouvernement. 400 000 tests salivaires seront réalisés dans les écoles la semaine prochaine. 64 millions d’autotests ont également été commandés pour l’Éducation Nationale. “Le pic de la 3e vague semble derrière nous […] La circulation virale est en baisse sur près de 80 % du territoire. Le taux d’admission en réanimation a atteint un plateau depuis quelques jours, a indiqué Jean Castex.



Les commerces, les activités culturelles et les activités sportives pourraient rouvrir à la mi-mai et les contraintes de déplacements en journée seront levées à partir du 3 mai. Il sera donc possible de se déplacer à plus de 10 kilomètres de son domicile en journée. Concernant la vaccination, l’Exécutif maintient la volonté de poursuivre ses objectifs. Le vaccin Johnson & Johnson sera disponible dès samedi en pharmacie.



À noter que les contrôles seront renforcés pour les arrivées du Brésil, du Chili, d’Argentine, d’Afrique du Sud et de l’Inde.