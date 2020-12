COVID 19 : top départ pour la campagne de vaccination

Les premières injections du vaccin Pfizer/BioNTech seront réalisées ce dimanche, en France. Un lancement symbolique à Sevran (région parisienne) et Dijon. La campagne est appelée à devenir « massive » à la mi-janvier. Selon le gouvernement, l’objectif est d’arriver à 15 millions de vaccinations avant l’été.

Une vingtaine de résidents de plus de 75 ans, hospitalisés à Sevran et Dijon, seront vaccinés ce dimanche. Mais dès la semaine prochaine, la campagne sera étendue à 23 établissements. Ceux-ci seront situés dans les régions de Paris, Lille, Lyon et Tours. Pour l’heure, la campagne se focalise sur les plus de 75 ans. Les plus de 65 ans viendront ensuite, jusqu’au printemps. Au-delà, le reste de la population, âgée de 16 ans et plus, aura à son tour accès au vaccin.