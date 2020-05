Covid 19 : trois centres de dépistages vont ouvrir à Lyon

Il est maintenant possible de réaliser un test PCR ou virologique dans un des trois centres de l’agglomération lyonnaise.

Pour réaliser le dépistage et ainsi savoir si vous êtes porteurs ou non du Covid 19, il faut avoir une prescription médicale et prendre rendez-vous en ligne dans l’un des centres.

Pour rappel : le test de dépistage PCR est un prélèvement naso-pharyngé soit un prélèvement à l’aide d’un écouvillon dans le nez et la bouche. Le prélèvement s’effectue rapidement et le résultat est disponible sous 3 à 4 heures.

Liste des centres ouverts au public :