Covid-19 : un cas sur deux est asymptomatique dans la région

Plus de 50 000 tests ont été effectués entre le 27 juillet et le 2 août dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les 687 cas positifs de Covid-19, près de la moitié étaient asymptomatiques.



Les tranches d’âge les plus touchées sont les 20-30 ans et les 30-40 ans, censés pourtant être les moins impactées par le virus. Cela explique aussi pourquoi le nombre de cas graves, dans les hôpitaux, reste très faible par rapport à la vague de mars.



Alors que 687 tests ont été positifs contre 580 la semaine précédente, il faut prendre en compte que le nombre de tests a fortement augmenté dans la région. “En semaine 31, au niveau régional, le taux de positivité était de 1,3 % : il se stabilise cette semaine après une hausse rapide en S30“, précise Santé Publique France.