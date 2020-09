Covid-19 : un cluster dans un EHPAD de Bourg-en-Bresse

Le département de l’Ain enregistre une augmentation du nombre de personnes atteintes par la Covid-19, avec un taux d’incidence de 68,5 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 5,9 %, selon Santé publique France. Cette recrudescence se confirme notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Le cas inquiétant d’un EHPAD dans l’Ain

L’EHPAD “La Pergola”, un établissement privé de Bourg-en-Bresse est l’un des plus touchés, avec pas moins de 46 personnes confirmées positives à la Covid-19. Alors que 12 résidents sont décédés au cours des dernières semaines, l’Agence Régional de Santé (ARS) a opéré un renforcement du protocole sanitaire.

La décision de l’ARS de renforcer le protocole sanitaire

En effet, la suspension des visites des familles a été actée et un soutien psychologique a été déployé dans l’établissement. L’ARS a mis en place en lien avec les établissements de santé de la région 4 mesures :

– une astreinte gériatrique, permettant aux médecins coordonnateurs des EHPAD d’entrer en contact rapidement avec un gériatre de l’établissement de santé le plus proche ;

– de la même façon, le service de maladies infectieuses du CH de Fleyriat vient en appui à l’aide à la décision en cas de suspicion de cas de Covid ;

– cet appui peut se prolonger par le déclenchement d’équipes mobiles d’hygiène et du déclenchement d’équipes en charge du prélèvement pour analyse de tests virologiques.

– Enfin, des équipes hospitalières sont déployées et couvrent l’ensemble de la région et ont pour mission d’aider les EHPAD dans la prévention du virus, la surveillance et l’identification de cas de Covid le plus précocement possible

Concernant les ressources humaines une plateforme nationale est à disposition des établissements pour recueillir les demandes de renforts des EHPAD