Covid-19 : un grand concert virtuel pour soutenir la recherche d’un vaccin

Un grand concert virtuel est organisé ce samedi soir (20h, heure française) pour soutenir la recherche d’un vaccin contre le coronavirus. Présenté par le célèbre acteur Dwayne “The Rock” Johnson, l’événement est co-organisé par la Commission européenne et l’organisation Global Citizen.



Shakira, Coldplay, Justin Bieber, Christine and the Queens, Jennifer Hudson, Miley Cyrus ou encore Usher font partie des artistes mobilisés pour l’événement. De nombreuses célébrités comme David Beckham, Salma Hayek, Charlize Theron et Forest Whitaker interviendront durant la soirée pour montrer leur soutien.



Le concert sera diffusé en direct sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube de la Commission européenne et du site Global Goal Unite. Le groupe Canal + retransmettra également le concert virtuel en différé sur sa chaîne CStar (00h45).