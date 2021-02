Covid-19 : un masque pour les sportifs bientôt en vente

Depuis bientôt un an, les pratiques sportives sont devenues plus compliquées à exercer avec la pandémie et les restrictions sanitaires.

Decathlon avait fait naître une lueur d’espoir avec la promesse d’un masque permettant la pratique du sport en sécurité. Mais l’enseigne a été prise de court par la marque de sport Salomon qui devrait sortir son propre modèle dans quelques jours.

L’entreprise s’est associée avec Chamatex, une PME ardéchoise et le groupe Zebra, situé dans le Rhône. Tout est découpé au laser et soudé à l’ultrason.

À partir du 15 février deux modèles devraient être proposés à la vente. Le premier masque sera précisément pour la course à pied et l’autre pour les sports d’hiver. Le prix unitaire de ce masque est de 18 euros. Il est réutilisable 50 fois. Environ 10.000 pièces devraient être produites par mois.