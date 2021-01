Covid-19 : un million de Français désormais vaccinés !

Lors d’un déplacement ce samedi à Strasbourg, Jean Castex a annoncé qu’un million de Français sont désormais vaccinés contre le coronavirus.



Le Premier ministre a souhaité laisser un message sur les réseaux sociaux à destination de tous les acteurs qui permettent le bon déroulement de la campagne de vaccination en France.



“À tous nos soignants, à tous nos élus, à tous les personnels et agents des préfectures, des agences régionales de santé et des établissements de santé, à toutes celles et tous ceux qui unissent leurs forces à cette exceptionnelle campagne de vaccination : merci !”

1 million de Français vaccinés. pic.twitter.com/domYssnqcj — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 23, 2021