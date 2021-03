Covid-19 : un nouveau vaccinodrome ouvre ses portes ce mardi à l’hôpital de Trévoux

La préfecture de l’Ain a autorisé la création d’un nouveau centre de vaccination anti-Covid ce mardi à l’hôpital de Trévoux. Selon les informations du Progrès, il sera ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.



C’est le vaccin Pfizer-BioNTech qui sera administré aux personnes de plus de 75 ans, et aux patients de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Ce nouvel établissement devrait permettre d’accélérer sensiblement la campagne de vaccination dans le département de l’Ain.