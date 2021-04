Covid-19 : un point sur la situation dans les écoles

Après la réouverture des classes cette semaine, seulement 0,04% des écoles maternelles et primaires et 0,39% des écoles du 1er degré sont fermées, en France, en raison d’un cas de Covid-19 confirmé. En effet, selon le cumul des 7 derniers jours, 2 067 élèves (soit 0,04%) et 231 personnels (soit 0,08%) du premier degré sont cas Covid confirmés.

Par ailleurs, la plupart des académies de France n’ont aucune fermeture d’établissements scolaires et d’écoles. Seules quelques académies ont moins de 5 établissements scolaires et écoles fermés. L’académie de Clermont-Ferrand est quant à elle la seule à avoir entre 5 et 20 établissements fermés, ce qui reste une bonne nouvelle pour la France.

Concernant les classes du premier degré, toutes les académies de France métropolitaine ont entre 20 et 200 classes fermées pour cause Covid.

Un point sur l’académie de Lyon

Aucune école primaire et maternelle n’est fermée dans l’académie de Lyon et seules 92 classes du 1er degré sont fermées, soit 0,61% des classes.

Les cas de Covid confirmés sont également moindres. En effet 59 élèves du premier degré (soit 0,02%) et 5 personnels (soit 0,02%) ont été recensés.

Enfin, aucune école ni aucun établissement scolaire ne sont fermés dans le Rhône, l’Ain ou la Loire.